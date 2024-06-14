Пес Байдена регулярно «покусывает» охранников президента

Президент США Джо Байден неоднократно наблюдал за тем, как его немецкая овчарка по кличке Коммандер нападала на сотрудников секретной службы. Как утверждает New York Post, перед тем, как отправиться охранять Байдена, сотрудники спецслужбы желали друг другу «безопасной смены» из-за агрессивного пса.

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Один из недовольных сотрудников охраны даже потребовал надевать на Коммандера намордник. В результате из-за постоянных нападений пса на агентов секретной службы Байден решил отдать собаку своим родственникам. До этого такая же судьба постигла овчарку по кличке Майор - она также нападала на охрану Байдена, поэтому президент отправил ее домой.

По данным New York Post, всего в Белом доме зафиксировали около 30 нападений Коммандера на спецагентов. Однажды экскурсии по Белому дому были приостановлены, так как сотрудникам пришлось вытирать кровь с пола Восточного крыла после очередного нападения овчарки. В результате другого нападения агент секретной службы получила «тяжелую глубокую открытую рану», ей наложили шесть швов.

Как отмечает газета, Байден обвинял сотрудника секретной службы во лжи о нападении со стороны Майора в первый год своего президентства, но присутствовал как минимум при трех нападениях Коммандера. В сентябре 2023 года Коммандер, которого Байден вывел на прогулку по саду Жаклин Кеннеди, порвал костюм сотрудницы секретной службы.

Позже спецагент указывала в отчете, что овчарка была на поводке, но все равно смогла напасть на нее. Сотрудница службы отмечала, что Байден кричал на свою собаку, но Коммандер продолжил нападать. Еще несколько раз собака нападала на агентов, когда гуляла в саду без поводка.