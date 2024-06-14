Поведение первой леди Украины Елены Зеленской на конференции в Берлине вызвало слухи, что в семье президента страны Владимира Зеленского произошел разлад. Об этом пишет Telegram-канал «Женщина с косой».

В Сети появился видеоролик с конференции, на котором Елена поспешно уходит до окончания фотосессии, не дождавшись Зеленского.

— Уже все в кулуарах шепчутся, что ругаются Зеленские постоянно, — говорится в публикации в Telegram-канале.



Авторы канала предполагают, что к разладу Зеленских мог приложить руку глава офиса президента Андрей Ермак. Якобы он отодвинул Елену от главы государства, так как первая леди якобы «много лишнего советовала».

Доход семьи Владимира Зеленского за 2023 год составил почти 12,5 миллиона гривен (более 316 тысяч долларов) в основном за счет заработной платы, дохода от аренды и продажи военных облигаций.

Супруга главы киевского режима Елена Зеленская потратила более 1,1 миллиона долларов на поездку в США, которую она посещала вместе с мужем, чтобы заручиться очередной поддержкой со стороны Белого дома. Пока супруг выступал со своим первым обращением к Генеральной ассамблее ООН, заявляя о бедствиях Украины, Зеленская была замечена на одной из самых дорогих улиц не только Нью-Йорка, но и мира, — Пятой авеню.