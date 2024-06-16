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Трамп заявил, что США надо спасать от третьей мировой войны

Экс-президент США Дональд Трамп убежден, что Соединенные Штаты рискуют быть втянутыми в новый мировой вооруженный конфликт.

Трамп заявил, что США надо спасать от третьей мировой войны
© РИА Новости / Стрингер
"Самое главное, что нам надо сделать, это спасти нашу страну, потому что наша страна в беде. Существует реальная вероятность третьей мировой войны", - сказал он, выступая в городе Детройт (штат Мичиган).

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Ранее в интервью Youtube-каналу Impaulsive Трамп сказал, что США оказались бы втянуты в ядерный конфликт с КНДР, если бы в 2016 году победу на выборах одержал не он, а бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон.

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