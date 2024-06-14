Пока вы спали: взрывы над Ростовом-на-Дону и возвращение Coca-Cola в РФ

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© РИА Новости / Илья Наймушин

Coca-Cola подала заявку на регистрацию товарных знаков в России

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company, который в 2022 г. вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков, следует из базы ведомства, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных ведомства.

По информации издания, эти знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды и др.

Канада расширила антироссийские санкции

Власти Канады расширили санкционные списки в отношении российских физических и юридических лиц, включая СМИ, сообщает РИА Новости с ссылкой на канадский МИД.

Под ограничения попали авиакомпания "Победа", Новороссийское морское пароходство, АО "Электроавтоматика" и ряд других.

Рестрикции, введенные Оттавой, также затронули ряд СМИ, включая "Российскую газету", телеканалы "Санкт-Петербург", "Таврия" и "Мариуполь-24".

В небе над российским городом произошли взрывы

Взрывы произошли в небе над Ростовом-на-Дону. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), пишет lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали, что слышали два громких взрыва были слышны около 2:00 в ночь на пятницу, 14 июня, также в небе была видна яркая вспышка.

Польша подняла в воздух самолеты из-за России

Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью дальней авиации РФ, сообщает ТАСС.

"В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Это очередная очень трудовая ночь для всей системы противовоздушной обороны в Польше в связи с наблюдаемой активностью дальней авиации Российской Федерации", - говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в X (ранее Twitter).



Минздрав предложил считать онкологию профзаболеванием

Минздрав планирует обновить список профессиональных заболеваний и факторов, которые их вызывают,— в частности, впервые включив в него онкологические болезни, сообщает «Коммерсантъ».

Проект постановления правительства об этом ведомство опубликовало на regulation.gov.ru на этой неделе. Напомним, профессиональное заболевание в РФ в понимании ФЗ-125 «Об обязательном социальном страховании…» — хроническое или острое заболевание сотрудника из-за воздействия вредного производственного фактора, которое привело к утрате трудоспособности.

Поскольку такая ситуация считается страховым случаем, работодатели ежемесячно перечисляют в бюджет Соцфонда страховые взносы по ставке от 0,2% до 8,5% выплат сотрудникам. Тариф зависит от класса вредности и опасности конкретного рабочего места, присвоенного в ходе его спецоценки. В 2023 году такие взносы превысили 2 трлн руб.