США и Южная Корея обсудили возможный визит Путина в КНДР

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн и заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл провели телефонный разговор и обсудили возможную поездку президента РФ Владимира Путина в КНДР, а также несколько других вопросов. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

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Согласно пресс-релизу, они обсудили вопросы вокруг союза США и Республики Корея, региональные и глобальные актуальные проблемы, "включая возможность визита президента РФ" в КНДР.

Стороны условились, что продолжат внимательно следить за ситуацией и что они будут решительно реагировать на "провокации Северной Кореи в отношении Юга" и на другие действия, вызывающие рост напряженности. США и Южная Корея обменялись мнениями по "актуальным вопросам региона и мира, включая" ситуацию на Украине.

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Москва неоднократно и категорически отвергала обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл подобные утверждения слухами.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын посетил РФ, где на космодроме Восточный встретился с Путиным. Тогда Ким Чен Ын пригласил коллегу посетить народную республику. Приглашение было принято. 10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль своевременно сообщит, когда глава государства соберется посетить КНДР или Вьетнам.