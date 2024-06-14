Зеленский раскрыл обещание Си Цзиньпина

Председатель коммунистической партии Китая Си Цзиньпин пообещал не продавать России оружие. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной Джо Байденом.

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Зеленского спросили, передает ли Китай России оружие, которое позднее используется на поле боя.

Запад предлагал Зеленскому уехать из страны и создать правительство в изгнании

«Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово», — ответил президент Украины.



Ранее председатель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что США непрерывно поставляют оружие Киеву и используют украинский кризис для введения санкций. Он подчеркнул, что «международному сообществу очевидно, кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто подливает масла в огонь и подстрекает к конфронтации».