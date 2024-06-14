Американцев заворожил проход российских кораблей

Miami Herald: жители Флориды завороженно следили за российскими кораблями у Кубы
Жители Флориды с помощью онлайн-сервисов внимательно следили за группой кораблей Северного флота России, когда та проходила недалеко от берегов штата по пути на Кубу.
Об этом пишет Miami Herald.
«Такая близость группы к южному побережью США во вторник завораживала многих людей в социальных сетях, хотя распространяемая информация порой была преувеличенной или неточной», — говорится в публикации.
Стала известна реакция Пентагона на российские корабли на Кубе
Ранее в Минобороны России сообщили, что отряд кораблей Северного флота ВМФ ВС России завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт Гаваны на Кубе.
Позже бывший лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал появление российских военных кораблей у берегов Кубы немыслимым.