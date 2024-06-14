Американцев заворожил проход российских кораблей

Жители Флориды с помощью онлайн-сервисов внимательно следили за группой кораблей Северного флота России, когда та проходила недалеко от берегов штата по пути на Кубу.

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Об этом пишет Miami Herald.

«Такая близость группы к южному побережью США во вторник завораживала многих людей в социальных сетях, хотя распространяемая информация порой была преувеличенной или неточной», — говорится в публикации.



Стала известна реакция Пентагона на российские корабли на Кубе

Ранее в Минобороны России сообщили, что отряд кораблей Северного флота ВМФ ВС России завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт Гаваны на Кубе.

Позже бывший лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал появление российских военных кораблей у берегов Кубы немыслимым.