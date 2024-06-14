Трамп заявил, что его пугают темпы развития ИИ
Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью Youtube-каналу Impaulsive, что его пугают быстрые темпы развития искусственного интеллекта, и что эта технология справляется с составлением речи для выступления быстрее и лучше, чем это делают его сотрудники.
«Я никогда не видел ничего подобного. Всё было готово очень быстро, буквально за минуты. Это пугает», — сказал Трамп.
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По его словам, такой эксперимент ему предложил провести «один из выдающихся людей» в сфере искусственного интеллекта.
Трамп подчеркнул, что его собеседник «сделал несколько кликов» и вскоре представил ему «отличную речь».
Ранее предприниматель Илон Маск пригрозил запретить устройства Apple в своих компаниях из-за технологии искусственного интеллекта OpenAI.
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