Трамп заявил, что его пугают темпы развития ИИ

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью Youtube-каналу Impaulsive, что его пугают быстрые темпы развития искусственного интеллекта, и что эта технология справляется с составлением речи для выступления быстрее и лучше, чем это делают его сотрудники.

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«Я никогда не видел ничего подобного. Всё было готово очень быстро, буквально за минуты. Это пугает», — сказал Трамп.



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По его словам, такой эксперимент ему предложил провести «один из выдающихся людей» в сфере искусственного интеллекта.

Трамп подчеркнул, что его собеседник «сделал несколько кликов» и вскоре представил ему «отличную речь».

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