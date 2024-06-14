"Ъ": в России и Белоруссии будут развивать БПЛА для контроля за порядком
В России и Белоруссии будут развивать производство БПЛА, оснащенных камерами для контроля за порядком на улицах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика систем Softlogic.
«Комплекс работает на иностранных процессорах, устанавливается на дрон и позволяет производить непосредственно в процессе полета фиксацию правонарушений как со стороны юридических лиц, так и со стороны граждан», — рассказал гендиректор Softlogic Денис Логинов.
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Он уточнил, что значительная сумма будет потрачена на производство и эксплуатацию около 1 тыс. комплексов с видеокамерой для беспилотников (БПЛА), подключенных к искусственному интеллекту.
Эксперты, опрошенные изданием, помимо поддержки мнения Логинова, высказали также опасения насчет защиты персональных данных и тайны частной жизни. В частности, введение подобных систем может дать возможность мошенникам взломать систему, выкрасть данные, а затем шантажировать частных лиц раскрытием подробностей личной жизни.
В данный момент подобные системы с задействованием БПЛА активно используются в Белоруссии.
До этого стало известно, что в России появятся камеры фиксации нарушений ПДД водителями самокатов.
Ранее стало известно, что российские сервисы электросамокатов повысили штрафы за некоторые нарушения.