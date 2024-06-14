В России и Белоруссии будут развивать БПЛА для контроля за порядком

В России и Белоруссии будут развивать производство БПЛА, оснащенных камерами для контроля за порядком на улицах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика систем Softlogic.

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«Комплекс работает на иностранных процессорах, устанавливается на дрон и позволяет производить непосредственно в процессе полета фиксацию правонарушений как со стороны юридических лиц, так и со стороны граждан», — рассказал гендиректор Softlogic Денис Логинов.



В России создали боевой FPV-дрон «Овод-10»

Он уточнил, что значительная сумма будет потрачена на производство и эксплуатацию около 1 тыс. комплексов с видеокамерой для беспилотников (БПЛА), подключенных к искусственному интеллекту.

Эксперты, опрошенные изданием, помимо поддержки мнения Логинова, высказали также опасения насчет защиты персональных данных и тайны частной жизни. В частности, введение подобных систем может дать возможность мошенникам взломать систему, выкрасть данные, а затем шантажировать частных лиц раскрытием подробностей личной жизни.

В данный момент подобные системы с задействованием БПЛА активно используются в Белоруссии.

До этого стало известно, что в России появятся камеры фиксации нарушений ПДД водителями самокатов.

Ранее стало известно, что российские сервисы электросамокатов повысили штрафы за некоторые нарушения.