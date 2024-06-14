В Литве разрешат переносить захоронения советских воинов

Парламент Литвы принял законопроект, разрешающий переносить захоронения советских воинов. Об этом сообщило РИА Новости.

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Отмечается, что за поправки проголосовали 89 депутатов. Еще пятеро парламентариев воздержались, а против не выступил никто.

Отмечается, что переносить захоронения разрешат в том случае, если их признают «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

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Ранее стало известно, что россиян и белорусов заставляют выбрасывать еду при въезде в Литву. Вильнюс официально запретил ввоз в страну целого ряда продуктов питания с территории «недружественных» государств.

До того Министерство иностранных дел России призвало соотечественников тщательно взвешивать все риски перед поездкой в недружественные страны. В ведомстве предупредили россиян, что в путешествиях за рубеж нужно проявлять повышенную бдительность и выдержку.