Трамп: Хиллари Клинтон втянула бы США в ядерную войну с КНДР

США оказались бы втянуты в ядерный конфликт, если бы в 2016 году победу на выборах одержала бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон. Такое мнение экс-президент США Дональд Трамп выразил в интервью Youtube-каналу Impaulsive.

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"Если бы Хиллари Клинтон заняла Белый дом, мы бы вели ядерную войну с Северной Кореей", - сказал он.



Хиллари Клинтон заявила, что Трамп выведет США из НАТО в случае президентства

Бывший американский лидер добавил, что ему удавалось выстраивать отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Клинтон возглавляла внешнеполитическое ведомство США с 2009 по 2013 год. В 2016 году она участвовала в президентских выборах от Демократической партии, но победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.