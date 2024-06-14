Трамп оценил отношения с Путиным

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью YouTube-каналу Impaulsive, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

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«Я думаю, они (отношения с Путиным. — RT.) очень хорошие. Хотя я и был довольно жёстким», — сказал Трамп.



Трамп разработал план завершения конфликта на Украине

При этом экс-президент добавил, что также уважал председателя КНР Си Цзиньпина.

«Забавно, что мне гораздо проще выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми», — сказал Трамп.



Ранее Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике.

Также сообщалось, что фотографию с автографами Путина и Трампа продавали на ПМЭФ за 5 млн рублей.