Трамп оценил отношения с Путиным

Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью YouTube-каналу Impaulsive, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, они (отношения с Путиным. — RT.) очень хорошие. Хотя я и был довольно жёстким», — сказал Трамп.
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При этом экс-президент добавил, что также уважал председателя КНР Си Цзиньпина.
«Забавно, что мне гораздо проще выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми», — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике.
Также сообщалось, что фотографию с автографами Путина и Трампа продавали на ПМЭФ за 5 млн рублей.