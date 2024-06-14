Захарова заявила о различиях в реакции США на протесты в Армении и Грузии

В посольстве США в Ереване призывали проводить митинги в Армении ответственно, а в то же время американская дипмиссия в Тбилиси поддерживала беспорядки в Грузии. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Вот вам и вся демократия: в одном случае Вашингтон устами своего посольства заявляет о том, что митинги нужно проводить ответственно, и не осуждает власти за их подавление, а в другом — наоборот, активно поддерживает учиненные западными иноагентами беспорядки», — заявила дипломат.



Она отметила, что это является наглядной иллюстрацией якобы основанного на правилах миропорядка, где Соединенные Штаты «мановением руки, исходя из конъюнктуры момента, меняют любые «правила» под себя».

5 июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «обычным предательством» выступление представителей грузинской оппозиции в конгрессе США касаемо недавно принятого закона об иностранных агентах. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Политический аналитик Гиа Абашидзе в свою очередь отметил, что «в реальности в конгрессе рассматривали возможность насильственной смены власти в Грузии».

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния», он вступил в силу.

Ранее Путин назвал изменчивыми действующие правила миропорядка.