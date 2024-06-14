Сенатор США считает, что Украина должна быть нейтральной

Нейтральный статус Украины должен быть закреплен, а границы заморожены в их нынешнем состоянии. Такое мнение выразил член Сената Конгресса США Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец, от штата Огайо) в интервью газете The New York Times.

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"Мне кажется возможным <...>, во-первых, заморозить границы примерно там, где они проходят сейчас, во-вторых, гарантировать независимость Киева, но также его нейтралитет. Это фундаментальное требование России с самого начала, - сказал он. - В-третьих, необходимо предоставление американской военной помощи [Украине] на протяжении длительного периода. Полагаю, эти вещи вполне достижимы".



Законодатель также отметил, что представители американского военного руководства на закрытых встречах "выражали все больший скептицизм в отношении возможного стратегического прорыва Украины".