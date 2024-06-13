Хуситы нанесли удар по украинскому судну в Аденском заливе

Хуситы из движения «Ансар Аллах», действующего на территории Йемена, нанесли удар по принадлежащему Украине грузовому судну в Аденском заливе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центральное командование ВС США.

По данным агентства, хуситы выпустили две ракеты по украинскому судну. Они обе достигли цели, попав в судно Verbena. Оно шло под флагом Палау, управляемое Польшей.

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Известно, что судно получило повреждения, на его борту возник пожар. Кроме того сообщается о пострадавшем моряке, его эвакуировало воздушное судно, которое прибыло с американского крейсера USS Philippine Sea.