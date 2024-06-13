Орбан встретился с сыном Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с сыном бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря венгерского премьера Берталан Хаваши.

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В ходе встречи Орбан и Дональд Трамп-младший обсудили будущее отношений Соединенных Штатов и Венгрии, установление мира на Украине и нелегальную миграцию.

Ранее Дональд Трамп-младший рассказал, что демократы возводят до небес авторитет президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что на сегодняшний день Зеленский — верховный жрец Украины.

В феврале Трамп-младший заявил, что президент России Владимир Путин хочет видеть президентом США Джо Байдена, поскольку им легче управлять. Таким образом он прокомментировал высказывание Путина о том, что Байден лучший выбор для России из-за своей предсказуемости.