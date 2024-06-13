США выдвинули условие для выполнения соглашения с Украиной

Большинство обязательств в рамках соглашения США с Украиной о гарантиях безопасности, в том числе по поставкам Киеву систем ПВО Patriot и боевых самолетов, подготовке украинских сил, развитию военно-промышленного комплекса, будет выполняться только в соответствии с действующим законодательством сторон и при наличии денег на его реализацию. Об этом говорится в заключительных положениях соглашения, опубликованного на сайте президента Украины.

Соглашение разделено на две части. Первая содержит общие положения о развитии сотрудничества США и Украины, вторая, под названием "Дополнение", конкретизирует их. Именно здесь идет речь о планируемых шагах США по укреплению ПВО и воздушных сил Украины.

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"Ничто в этом дополнении не имеет целью создание прав или обязательств в рамках внутреннего или международного права. Украина и Соединенные Штаты Америки имеют намерение выполнять обязательства данного приложения в соответствии с действующим законодательством и при условии наличия выделенных средств", - говорится в тексте соглашения.



В соответствии с американским законодательством, президент США имеет право единолично отменить действие любых актов, заключенных в рамках его полномочий. Это означает, что в случае победы Дональд Трамп может сможет отменить соглашение с Украиной, и заключительные положения признают отсутствие каких-либо механизмов, способных предотвратить такое развитие событий. Кроме того, данные заключительные положения фактически признают, что выполнение соглашения будет возможным только в случае, если Конгресс США выделит на это деньги.