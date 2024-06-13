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Во Франции назвали последствия победы «Национального объединения» для Киева

В минобороны Франции сообщили, что в случае победы правой партии «Национальное объединение», Париж может уменьшить военную помощь Украине. Об этом сообщает Journal du Dimanche.

Во Франции назвали последствия победы «Национального объединения» для Киева
© РИА Новости

При этом во французском ведомстве считают, что это может иметь последствия для безопасности страны. Там также добавили, что в марте депутаты партии уже выступали против двустороннего соглашения безопасности между Украиной и Францией.

«Если "Национальное объединение" (RN) победит на выборах в парламент, французская военная помощь Украине будет поставлена под вопрос. Это ситуация, которая будет иметь прямые последствия для нашей безопасности», — сообщает источник.

Издание отмечает, что сама партия «Национальное объединение» поддерживает дальнейшие поставки Украине, но «не в ущерб собственной армии».

Ранее французский депутат указал на менее опасные варианты помощи Украине.

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