Во Франции назвали последствия победы «Национального объединения» для Киева

В минобороны Франции сообщили, что в случае победы правой партии «Национальное объединение», Париж может уменьшить военную помощь Украине. Об этом сообщает Journal du Dimanche.

При этом во французском ведомстве считают, что это может иметь последствия для безопасности страны. Там также добавили, что в марте депутаты партии уже выступали против двустороннего соглашения безопасности между Украиной и Францией.

«Если "Национальное объединение" (RN) победит на выборах в парламент, французская военная помощь Украине будет поставлена под вопрос. Это ситуация, которая будет иметь прямые последствия для нашей безопасности», — сообщает источник.



Издание отмечает, что сама партия «Национальное объединение» поддерживает дальнейшие поставки Украине, но «не в ущерб собственной армии».

Ранее французский депутат указал на менее опасные варианты помощи Украине.