Байден заявил о намерении США продолжат давление на ХАМАС

США продолжат давление на палестинское радикальное движение ХАМАС, чтобы добиться сделки по перемирию в Газе. Об этом заявил американский президент Джо Байден, трансляцию мероприятия в итальянском Фазано вел Белый дом.

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«Мы продолжим давление», — подчеркнул Байден.



Американский глава отметил, что пока не может говорить о том, как разрешится ситуация. По его мнению, позиция ХАМАС остается главным препятствием для сделки по перемирию и освобождению заложников.

Ранее сообщалось, что ХАМАС положительно отреагировало на инициативу президента США Джо Байдена о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.