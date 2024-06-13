Папа римский решил поговорить с Байденом о России

Папа римский Франциск планирует на G7 на встрече с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудить переговоры с Россией по конфликту на Украине, сообщил ТАСС председатель союза староверов Леонид Севастьянов, лично поговоривший с понтификом. Он собирается призвать прекратить военные действия к Олимпийским играм.

Папа едет на G7 завтра в Бари убеждать всех сесть с Россией за стол переговоров. Будет говорить об этом с Байденом и Макроном. Он хочет призвать всех к прекращению огня к Олимпийским играм, — сказал он.



Ранее папа римский Франциск заявил, что проведение любых переговоров по мирному разрешению конфликта между Россией и Украиной невозможно без участия Москвы. Севастьянов тогда отметил, что Франциск считает украинский «мирный саммит» в Швейцарии не имеющим реального смысла, он призвал все стороны конфликта к скорейшему началу диалога.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что многие страны не хотят участвовать в «мирном саммите» Украины. По его словам, у представителей этих государств нет желания тратить свое время на мероприятие без целеполагания. Обсуждение урегулирования конфликта возможно только при участии российской стороны, подытожил он.