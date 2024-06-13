Байден разъяснил смысл новой поддержки Украины

Соглашение по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной направлено на укрепление украинского военного потенциала, заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден. Он добавил, что отправка американских войск не предусматривается, пишет ТАСС.

Совместная пресс-конференция Байдена и Владимира Зеленского прошла после встречи сторон на полях саммита G7 в Италии.

Байден заметил, что цель соглашения состоит в том, чтобы укрепить надежную оборону и потенциал сдерживания Украины в долгосрочной перспективе. По его словам, прочный мир должен быть подкреплен собственными возможностями Украины по обороне в настоящее время и по сдерживанию агрессии в долгосрочной перспективе.

Байден и Зеленский подписали часть «дорожной карты» по вступлению Украины в НАТО

«США будут содействовать тому, чтобы Украина могла сделать и то и другое, не путем отправки американских войск для участия в боевых действиях, а путем предоставления вооружений и боеприпасов, увеличения объемов предоставляемых разведывательных данных», —подчеркнул президент Соединенных Штатов.



Напомним, что Москва неоднократно предупреждала: поставки вооружений ВСУ со стороны западных стран ведут к затягиванию конфликта, увеличивают риски расширения его географии, приводят к дополнительным человеческим жертвам и способствуют ухудшению экологической ситуации в макрорегионе.