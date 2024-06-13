Рейтинг Макрона побил антирекорд за 5 лет

Согласно исследованию компании Elabe, рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона достиг минимального показателя за 5 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Les Echos.

Согласно исследованию, рейтинг доверия французов к Макрону упал до 24%. Это самый низкий показатель за 5 с половиной лет. При этом рейтинг французского президента лишь однажды опускался ниже — в 2019 году, когда в стране начались протестные движения «желтых жилетов». Только он составлял 23%.

«Рейтинг доверия главе государства упал на 5 пунктов - до 24%. Это самый низкий показатель с начала его второго пятилетнего президентского срока. <...> Это показывает, что экономические проблемы остаются наиболее существенными. Существует также обеспокоенность по поводу нестабильности, которую сам Эммануэль Макрон вызвал роспуском парламента», — сообщает издание.



Социолог Бернар Саламес добавил, что такой рейтинг показывает обеспокоенность французов экономической ситуацией, а также роспуском парламента. По его мнению, во втором туре парламентских выборов Макрон может столкнуться с большими проблемами.

Ранее Макрон заявил, что не рассматривает отставку со своего поста.