Евросоюз продлит прием украинских беженцев до 2026 года
Страны Европейского союза (ЕС) одобрили предложение Еврокомиссии о продлении временной защиты для беженцев с Украины до марта 2026 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам заседания глав МВД в Брюсселе.
Официальное решение планируется принять после юридического согласования и перевода документа на языки Европейского союза.
Ранее министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс предложил заменить особый статус защиты категории S на обычный вид на жительство, «скорее всего, категории B» для украинцев, которые трудоустроены в Швейцарии.
В феврале издание Bild писало, что в Германии только 25,2 процента беженцев с Украины устроились на работу, несмотря на увеличение числа рабочих мест. Автор материала сообщил о нежелании украинцев работать из-за высоких пособий.