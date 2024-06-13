Байден высказался об отправке войск США на Украину

Американо-украинское соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск США на Украину. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.

Политик уточнил, что соглашение по безопасности между США и Украиной призвано укрепить военный потенциал Киева в долгосрочной перспективе.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что войска государств НАТО могут отправиться на Украину для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В начале мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением призвать иностранных лидеров ввести в страну свои войска.