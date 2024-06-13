Трамп отреагировал на прибытие российских военных кораблей в порт Гаваны

Так бывший глава Белого дома отреагировал на прошедшие накануне в районе Кубы учения.

«Мы хотим видеть, что вооружённые силы мощные, что деньги не тратят попусту по всему миру. Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо. Мы хотим видеть успех нашей страны. Сейчас у нас его нет», — заявил политик, его слова приводит ТАСС.



США ответили на присутствие военных кораблей РФ на Кубе

В Минобороны РФ вчера сообщили, что корабли ВМФ завершили учения по применению высокоточного оружия и прибыли в порт Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».