Трамп возмутился из-за российских военных кораблей у Кубы

Экс-президент США Дональд Трамп назвал немыслимым прибытие в порт Гаваны кораблей Военно-морского флота России. Об этом он заявил после встречи в Вашингтоне с законодателями-республиканцами от обеих палат Конгресса.

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"Мы хотим видеть, что вооруженные силы мощные, что деньги не тратят попусту по всему миру. Мы не хотим видеть российские корабли у побережья Флориды, где они сейчас находятся", - заявил политик, добавив, что это немыслимо.



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Трамп также отметил, что хочет видеть успех США, но при этом признал, что у Америки сейчас успеха нет, передает ТАСС.

Напомним, 12 июня Минобороны РФ сообщило о прибытии на Кубу с неофициальным визитом отряда кораблей Северного флота ВМФ России. В его составе фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", атомный подводный ракетный крейсер "Казань", средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательное буксирное судно "Николай Чикер".

Вашингтон отреагировал на визит российских кораблей тем, что развернул у южного побережья штата Флорида группировку кораблей ВМС США и Канады. Кроме того, отдыхающие на пляжах Майами выкладывают видео с пролетающим военными вертолетами и самолетами.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти внимательно следят за перемещением военных кораблей РФ у побережья Кубы. При этом он напомнил, что заходы российских кораблей в эти воды происходили и раньше.

Западная пресса полагает, что отправкой на Кубу кораблей ВМФ президент РФ Владимир Путин послал сигнал США и в частности - Джо Байдену. По мнению СМИ, это ответ на разрешение Вашингтона Украине бить по территории России американским оружием.