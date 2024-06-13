В G7 достигли соглашения по кредиту для Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны «Большой семерки» (G7) в ходе саммита достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, речь идет не о конфискации активов, а о процентах, «которые они наращивают со временем».

Ранее стало известно, что представители стран-участниц G7 хотят привлечь Всемирный банк к схеме с предоставлением кредита Украине под залог доходов от замороженных в западных государствах активов России. Банк должен будет сыграть «определенную роль» в выделении доли США в общей сумме стран объединения.