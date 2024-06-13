Порошенко: Украина приближается к масштабной катастрофе

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал журналистам, что ситуация в энергетической сфере страны близка к катастрофической. Он добавил, что следует принять срочные меры для исправления положения, пишет «Московский комсомолец».

Политик пояснил, что в зимний период энергетики смогут давать электричество только несколько часов в сутки. В связи с этим, заметил он, трубы начнут замерзать.

По его мнению, это приведет к тому, что начнется массовый исход жителей из страны.

Вместе с тем, подчеркнул Порошенко, он смотрит в будущее «оптимистично» и надеется на нормализацию ситуации.

Ранее украинские официальные лица посоветовали жителям страны переехать в дома с печным отоплением — снять их на время или попроситься на зимовку к знакомым.