Шольц оценил план Путина по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что план президента России Владимира Путина дождаться конца помощи западных стран Украине провалился. Об этом немецкий политик заявил на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии, сообщает Reuters.
«Планы G7 по оказанию дополнительной финансовой поддержки Украине показывают, что богатые индустриальные страны сохраняют приверженность этой стране более чем через два года после начала конфликта», — добавил он.
Столтенберг сделал заявление об условиях мира на Украине
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова канцлера Германии невозможности поставить Украину на колени, назвал его ничтожеством и призвал его покаяться перед украинцами за то, что обрек их на истребление.