Байден и Зеленский подписали часть «дорожной карты» по вступлению Украины в НАТО

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности на полях саммита G7 в Италии, пишет Reuters.

Соглашение рассчитано на 10 лет, оно направлено на усиление защиты Украины от внешних угроз. Кроме того, документ является частью «дорожной карты» по вступлению страны в НАТО.

«Стороны признают, что это соглашение поддерживает мост к возможному членству Украины в НАТО», — отмечается в соглашении.



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Согласно документу, в случае вооруженного нападения или угрозы такового против Украины высшие должностные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов, чтобы обсудить меры реагирования и определить, какие дополнительные потребности в обороне необходимы Украине.

Кроме того, соглашение подразумевает предоставление со стороны США материальной помощи, а также оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны.