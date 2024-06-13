В США рассказали, что сделают страны G7 с замороженными российскими активами

Страны "Большой семерки" (G7) будут использовать только прибыли от замороженных российских активов, однако возможность их конфискации в будущем сохраняется. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США Джо Байдена. По словам источника, у Запада есть все полномочия для конфискации активов РФ, однако окончательное решение по этому поводу будет зависеть от политической воли. По словам представителя администрации США, страны G7 решили дать Украине кредит в размере$50 млрд, погашение которого будет происходить за счет прибыли от замороженных российских активов. При этом он допустил, что эта сумма может быть меньше заявленной, так как еще не все страны объявили о своем участии и часть из них может отказаться. Кредитные средства пойдут на военные и иные нужды Украины, добавил чиновник. 13 июня советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что Украина рассчитывает, что ей не придется возвращать €50 млрд, которые ей могут выделить страны "Большой семерки" (G7), так как эти средства будут обслуживаться доходами от замороженных российских активов.