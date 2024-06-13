Столтенберг сделал заявление об условиях мира на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет сама решать, на каких условиях ей соглашаться на мирное соглашение с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал по итогам заседания Совета НАТО-Украина в Брюсселе. По словам Столтенберга, выбор условий для мирного соглашения будет полностью определяться Киевом.

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«Мы не будем сидеть тут, в штаб-квартире, и решать, на каких условиях Украине заключать мир... Это будет решать сама Украина», — заявил он.



Ранее Столтенберг заявил, что НАТО и Украина утвердили дорожную карту военного сотрудничества.