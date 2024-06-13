Наследный принц Саудовской Аравии отказался ехать на саммит G7

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сайд не примет участие в предстоящем саммите G7 в Италии. Об этом сообщает SPA.

По данным агентства, наследный принц направил премьер-министру Италии Джордже Мелони телеграмму, в которой поблагодарил его за приглашение на саммит G7, который пройдет в республике 14 июня.

«Также в ней содержалось сожаление Мухаммеда бен Сальмана о том, что он не сможет принять участие в мероприятии из-за обязательств, связанных с контролем за организацией хаджа», — говорится в тексте.



Несмотря на это, наследный принц подчеркнул в своей телеграмме «глубину отношений между Саудовской Аравией и Италией» и пожелал Мелони успехов в работе саммита.

Напомним, что встреча G7 запланирована на 13-15 июня. Свое участие в ней уже подтвердили премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Аргентины Хавьер Милей и глава Бразилии Луи Инасиу Лулу да Силву. Также на саммит были приглашены лидеры Алжира, Иордании, Кении, Мавритании, ОАЭ, Туниса, Турции.