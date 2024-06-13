Зеленский попросил одобрить «план Маршалла» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран «Большой семерки» (G7) с просьбой. Об этом сообщает Reuters.

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Так, украинский лидер призвал одобрить «план Маршалла» по восстановлению Украины. Он также прокомментировал снятие ограничений на использование Киевом против Москвы западного оружия, отметив, что это дало республике «дополнительную защиту».

В рамках саммита «Большой семерки» 13 июня Зеленский подписал с премьер-министром Японии Фумио Кисидой рассчитанное на 10 лет соглашение. В соответствии с ним уже в 2024 году Киев получит от Токио 4,5 миллиарда долларов.

Вместе с тем президент Украины встретился на полях саммита G7 с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Стороны обсудили грядущий саммит по Украине в Швейцарии и совместные проекты Киева и Рима по восстановлению Одесской области.