Люди засыпают: папа Франциск упрекнул священников

Папа Римский Франциск призвал священников ограничить свои проповеди до восьми минут, чтобы прихожане «не задремали». Его слова приводит The Guardian.

Папа Римский указал, что проповедь, которую священники произносят во время церковной службы, «должна содержать образ, мысль, чувство».

«Она не должна длиться дольше восьми минут, поскольку по истечении этого времени теряется внимание, и люди засыпают, и они правы», — сказал он.



По словам Папы Римского, иногда священники «много говорят и через время ты уже не понимаешь, о чем именно».

Ранее понтифик раскритиковал конференцию по Украине без России. По его мнению, такие переговоры «не имеют смысла».