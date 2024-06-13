В Швейцарии перекрыли дорогу к месту проведения конференции по Украине

Силовики в Швейцарии перекрыли единственную дорогу, ведущую к курорту Бюргеншток, где пройдет конференция по Украине 15-16 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, проехать по этой дороге можно только при наличии пропуска, которые выдали около 400 местным жителям и работникам курорта. Проезд к Бюргенштоку будет перекрыт по 17 июня.

Напомним, что на конференции по Украине в Швейцарии будет обсуждаться «формула мира» Владимира Зеленского. Он пообещал передать России наработки после саммита. Москву на него не приглашали. Также в конференции не примут участия Бразилия и ЮАР. На данный момент известно об около 80 странах-участниках.