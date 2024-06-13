Раскрыто влияние Китая на участие стран в саммите по Украине

Власти Китая активно лоббируют при контактах с коллегами из развивающихся стран свой план по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным агентства, Пекин посоветовал развивающимся странам воздержаться от участия в мирной конференции в Швейцарии 15–16 июня и принять план, разработанный китайскими экспертами.

Документ содержит 12 пунктов, среди которых — прекращение боевых действий, уважение суверенитета сторон, возобновление мирных переговоров, отказ от односторонних санкций.

В целях лоббирования плана Китая, отметили журналисты, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в мае 2024 года посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ, встретился с официальными лицами развивающихся стран в их посольствах в Пекине.

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Дипломаты пояснили, что Китай открыто не критиковал предстоящий «мирный саммит» и напрямую не просил воздержаться от участия в нем. Однако, как отметил один из дипломатов, китайская сторона объяснила в ходе встреч, что конференция лишь затянет конфликт.

Напомним, что Владимир Зеленский пригласил на конференцию в Швейцарию глав государств и правительств Китая, Бразилии, США, ОАЭ, Индии, Индонезии. В общей сложности, приглашения были отправлены в 160 стран. По состоянию на 13 июня, приезд подтвердили представители 90 государств.