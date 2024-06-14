В США утверждают, что КНР выдвигает нереалистичные планы по Украине

Американское правительство утверждает, что Китай выдвигает нереалистичные предложения по мирному урегулированию на Украине.

"Они выдвинули собственные мирные планы. Однако мы считаем, как я подчеркивал ранее, что украинцы сами должны решать, на каких условиях может закончиться эта война, и это должен быть справедливый и прочный мир, опирающийся на принципы ООН. Нам бы хотелось, чтобы Китай вместо выдвижения нереалистичных мирных предложений встал вместе со всеми этими другими странами, которые будут представлены в Швейцарии, чтобы подчеркнуть эти тезисы", - заявил представитель американской администрации высокого ранга. Он провел в преддверии поездки вице-президента США Камалы Харрис на конференцию по Украине в Швейцарии специальный брифинг для журналистов.



Высказывания этого чиновника распространил пресс-пул Харрис.

"Жаль, что китайцы не покажутся [на конференции]. Они утверждают, что являются решительными сторонниками суверенитета, территориальной целостности - таких принципов", - сказал представитель вашингтонской администрации. "Но они, знаете, позволяют стране, которую слишком сильно поддерживают, - России - нарушать эти принципы. И если они добиваются того, чтобы другие страны не принимали участие [в конференции], то, я бы сказал, они, кажется, не имеют в этом особенного успеха", - утверждал чиновник.



В феврале 2023 года МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

Швейцария планирует провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). 10 июня власти объявили, что откликнулись на приглашение 90 стран и организаций. В частности, в Бюргеншток не приедут представители Китая, Бразилии, Саудовской Аравии и ряда других государств. Между тем, по данным некоторых СМИ, число потенциальных участников уже снизилось до 78.

По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных. МИД России заявил, что проведение этого мероприятия - "путь в никуда". В министерстве отметили, что Москва не видит желания Запада вести дела по-честному, хотя она никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.