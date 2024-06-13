Глава Пентагона сделал заявление об ударах ВСУ вглубь России

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Белый дом не давал своего одобрения на удары ВСУ американским оружием вглубь территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время выступления в Брюсселе по итогам заседания группы по военной поддержке Украины. По словам Остина, позиция США в вопросе ударов американским оружием по российской территории осталась прежней. Он также добавил, что ВСУ получили от США разрешение исключительно на удары американским оружием по той территории России, которая находится на границе с Харьковской областью Украины.

«Наша политика по нанесению ударов вглубь России не изменилась», — ответил он на вопрос журналиста о том, одобрил ли Белый дом подобные удары.



Ранее Остин заявил, что Аргентина присоединилась к контактной группе по обороне Украины.