В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о выходе из организации

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заявлений армянского премьер-министра Никола Пашиняна о возможном выходе из организации считает, что Ереван остается ее полноправным членом. Об этом сообщили в Секретариате ОДКБ.

В Секретариате ОДКБ, комментируя слова Пашиняна, отметили, что организация исходит из того, что, несмотря на заметное сокращение участия Республики Армения в мероприятиях ОДКБ, она остается полноправным членом организации. В организации также отреагировали на пояснение главы МИД Армении Арарата Мирзояна, по словам которого Пашинян не имел в виду, что Армения выходит из ОДКБ, передает ТАСС.

Захарова обратилась к Еревану после заявления Пашиняна об ОДКБ

Напомним, в четверг Пашинян заявил о намерении Армении выйти из ОДКБ.

Позже Пашинян объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.