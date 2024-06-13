Трамп оказался способен отменить соглашение Байдена и Зеленского

Экс-президент Дональд Трамп, как и любой другой следующий глава США сможет отменить соглашение о «гарантиях безопасности», которое американский лидер Джо Байден и Владимир Зеленский, как ожидается, подпишут на саммите G7 в Италии. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Газета.Ru

Это 10-летнее соглашение не закрепляет перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс и не обязывает США на военные действия, в отличие от 5-ой статьи НАТО, говорится в публикации. В WP напомнили, что администрация Байдена не хотела «предлагать Украине быстрый путь к членству» в Альянсе Соглашение обяжет США предоставить Украине широкий спектр военной помощи, но «не указана сумма в долларах», отметили в издании. News.ru

Белый дом ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Украина 13 июня подпишут соглашение о безопасности. США при этом не будут брать на себя обязательство использовать свои войска для защиты Украины. RT на русском