Эрдоган призвал США оказать давление на Израиль

США, как член Совбеза ООН, и страны Запада должны оказать давление на Израиль для выполнения резолюции СБ о прекращении огня в Газе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Мадриде по итогам переговоров с главой правительства Испании Педро Санчесом. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Члены СБ ООН, в первую очередь США и страны Запада, должны оказать давление на Израиль с целью скорейшего выполнения резолюции о прекращении огня в Газе. Мы надеемся, что Израиль откажется от этих атак [в Газе] и придет к соглашению, которое обеспечит прочный мир в регионе. Мы внимательно следим за развитием событий и будем следить за исполнением резолюции", - сказал турецкий лидер.