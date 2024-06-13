МИД Белоруссии отреагировал на резкое заявление Пашиняна в адрес Лукашенко

Белоруссия желает Армении руководителей, которые будут думать о будущем своего государства и благосостоянии граждан. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Белоруссии на своем официальном сайте. Газета.Ru

«Мы никогда не делали ничего во вред нашим друзьям, не вмешиваемся во внутренние дела, уважаем армянский народ и искренне желаем ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей», — заявил официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз. RT на русском

13 июня Пашинян заявил, что Армения может изменить отношение к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если Александр Лукашенко извинится перед Ереваном. Российская газета