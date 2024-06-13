Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо с одной просьбой

Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с просьбой предоставить стране полноправное членство в БРИКС. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте МИД Таиланда. Lenta.ru

«Каждое государство - член БРИКС приветствовало решение Таиланда и считало, что Таиланд может внести вклад в успех БРИКС. Министр также вручил письмо с выражением намерения Таиланда стать полноправным членом БРИКС министру иностранных дел России Сергею Лаврову», - говорится в сообщении, в котором отмечается, что таиландский министр провел двусторонние встречи в Нижнем Новгороде с высокопоставленными представителями Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Ирана и Саудовской Аравии. ТАСС

Присоединение к БРИКС позволит влиять на международную экономическую политику, особенно в части реформы международной финансовой системы, рассчитывают в Бангкоке. Парламентская газета