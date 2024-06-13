Пока вы не уснули: Медведев о «мести» Западу за новые санкции и совет по покупке валюты
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Медведев призвал превратить жизнь на Западе в «сплошной кошмар»
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в ответ на новые западные санкции делать все, чтобы нанести максимальный вред странам, которые их ввели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В публикации он порассуждал, стоит ли реагировать на новые санкции. По мнению Медведева, с одной стороны, не нужно — число ограничений измеряется уже десятками тысячи и РФ научилась развиваться с ними.
«А с другой стороны — нужно. Не только властям, государству, но и всем нашим людям в целом. Всем, кто любит нашу Родину — Россию. Ведь они <…> объявили нам войну без правил!» — написал зампред Совбеза.
Пашинян потребовал извинений от Лукашенко
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ее президентом является Александр Лукашенко. Об этом заявил во время выступления в армянском парламенте, сообщает со ссылкой на армянские СМИ портал Report.
По словам премьера, ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока ею руководит действующий глава республики.
Китай отреагировал на введение новых санкций против РФ
МИД Китая осудил новые антироссийские санкции США, назвал их незаконными и односторонними.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Мы призываем США немедленно прекратить чрезмерное введение незаконных односторонних санкций, и вместо этого играть конструктивную роль в прекращении огня и восстановлении мира», — цитирует её РИА Новости.
Желающим срочно купить доллары и евро дали совет
Причин для паники по поводу покупки валюты нет никаких, заметил в интервью «Газете.Ru» финансовый эксперт Алексей Кричевский.
По его мнению, граждане России в ближайшее время «сметут массу наличности», как то было во все первые дни кризисов 2014 и 2020 годов. Вместе с тем, заметил он, нет причин для необдуманных действий.
«Фундаментальных причин для паники нет никаких. А выстроить схему с зарубежными счетами и картами за пару дней просто не получится физически», — отметил эксперт.
Стала известна реакция Пентагона на российские корабли на Кубе
Пентагон занижает значимость проходящих в Карибском бассейне учений с участием кораблей российского военно-морского флота. О такой реакции оборонного ведомства США стало известно журналистам телеканала ABC.
«Несмотря на то, что российские корабли регулярно заходят в порт Гаваны, эти учения являются откровенной провокацией, значение которой Пентагон старается преуменьшить», — говорится в сюжете.
Тем не менее, по данным ABC, военные корабли США и Канады пристально наблюдают за российскими коллегами у берегов Кубы.
Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в розыск
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*, данные о ней появились в базе министерства, сообщает РИА Новости.
В карточке говорится, что Лазарева разыскивается по уголовное статье. Информации о том, о какой статье идет речь, нет. Телеведущая была признана иноагентом летом 2022 года. В 2016 году Лазарева вместе с младшей дочерью переехала в Испанию.
В Киргизии приостановили денежные переводы в Россию и из нее
13 июня несколько банков Киргизии приняли решение о прекращении работы с системами денежных переводов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, размещенную на официальных сайтах некоторых банков.
Уточняется, что с помощью систем можно было отправлять деньги из России в республику и в обратном направлении. Киргизский РСК-банк подчеркнул, что сейчас в связи с техническими проблемами не работают Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона» и Сбербанк Онлайн. Пресс-служба предоставит информацию о возобновлении работы с этими системами переводов «дополнительно».
Решение прекратить работу с системами принял и банк «Компаньон». Также ограничение в работе с рублями ввел и Мбанк.
На Украине умерла вступившая в ВСУ бывшая стилистка Зеленского
В Житомире умерла бывший стилист президента Украины Владимира Зеленского Александра Рязанцева, которая вступила в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщило издание «Общественное».
По данным СМИ, она недавно встретила свое 40-летие. Однако, как заявили представители 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, 11 июня Рязанцева умерла от сердечной недостаточности в больнице Житомира. При этом источники утверждают, что женщину собирались переводить в другое подразделение, до ее перевода оставался один день.
Депутат Госдумы попал в ДТП в Подмосковье
Депутат Госдумы Алексей Езубов стал участником ДТП с пострадавшими в Подмосковье. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, авария произошла в деревне Обушково. По предварительным данным, парламентарий находился за рулем Mercedes Benz, который столкнулся с Land Rover Discovery. В результате пострадал сам Алексей Езубов, а также пенсионер, находившийся за рулем внедорожника.
«Езубова и второго водителя доставили в больницу. У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы», - пояснил изданию источник в правоохранительных органах.
В МОК получают много информации о россиянах от украинцев
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что процедура получения нейтрального статуса российскими атлетами занимает много времени из-за того, что проверка спортсменов проходит очень тщательно, передает ТАСС.
«Все должно быть сделано с точностью, нам нужно получить всю необходимую информацию. Много информации мы получили от украинцев, это изучается», — сказал Адамс.