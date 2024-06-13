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Медведев призвал превратить жизнь на Западе в «сплошной кошмар»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в ответ на новые западные санкции делать все, чтобы нанести максимальный вред странам, которые их ввели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В публикации он порассуждал, стоит ли реагировать на новые санкции. По мнению Медведева, с одной стороны, не нужно — число ограничений измеряется уже десятками тысячи и РФ научилась развиваться с ними.

«А с другой стороны — нужно. Не только властям, государству, но и всем нашим людям в целом. Всем, кто любит нашу Родину — Россию. Ведь они <…> объявили нам войну без правил!» — написал зампред Совбеза.



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Пашинян потребовал извинений от Лукашенко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ее президентом является Александр Лукашенко. Об этом заявил во время выступления в армянском парламенте, сообщает со ссылкой на армянские СМИ портал Report.

По словам премьера, ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока ею руководит действующий глава республики.

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Китай отреагировал на введение новых санкций против РФ

© EPA/TACC

МИД Китая осудил новые антироссийские санкции США, назвал их незаконными и односторонними.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Мы призываем США немедленно прекратить чрезмерное введение незаконных односторонних санкций, и вместо этого играть конструктивную роль в прекращении огня и восстановлении мира», — цитирует её РИА Новости.



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Желающим срочно купить доллары и евро дали совет

Причин для паники по поводу покупки валюты нет никаких, заметил в интервью «Газете.Ru» финансовый эксперт Алексей Кричевский.

По его мнению, граждане России в ближайшее время «сметут массу наличности», как то было во все первые дни кризисов 2014 и 2020 годов. Вместе с тем, заметил он, нет причин для необдуманных действий.

«Фундаментальных причин для паники нет никаких. А выстроить схему с зарубежными счетами и картами за пару дней просто не получится физически», — отметил эксперт.



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Стала известна реакция Пентагона на российские корабли на Кубе

Пентагон занижает значимость проходящих в Карибском бассейне учений с участием кораблей российского военно-морского флота. О такой реакции оборонного ведомства США стало известно журналистам телеканала ABC.

«Несмотря на то, что российские корабли регулярно заходят в порт Гаваны, эти учения являются откровенной провокацией, значение которой Пентагон старается преуменьшить», — говорится в сюжете.



Тем не менее, по данным ABC, военные корабли США и Канады пристально наблюдают за российскими коллегами у берегов Кубы.

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Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*, данные о ней появились в базе министерства, сообщает РИА Новости.

В карточке говорится, что Лазарева разыскивается по уголовное статье. Информации о том, о какой статье идет речь, нет. Телеведущая была признана иноагентом летом 2022 года. В 2016 году Лазарева вместе с младшей дочерью переехала в Испанию.

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В Киргизии приостановили денежные переводы в Россию и из нее

13 июня несколько банков Киргизии приняли решение о прекращении работы с системами денежных переводов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, размещенную на официальных сайтах некоторых банков.

Уточняется, что с помощью систем можно было отправлять деньги из России в республику и в обратном направлении. Киргизский РСК-банк подчеркнул, что сейчас в связи с техническими проблемами не работают Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона» и Сбербанк Онлайн. Пресс-служба предоставит информацию о возобновлении работы с этими системами переводов «дополнительно».

Решение прекратить работу с системами принял и банк «Компаньон». Также ограничение в работе с рублями ввел и Мбанк.

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На Украине умерла вступившая в ВСУ бывшая стилистка Зеленского

В Житомире умерла бывший стилист президента Украины Владимира Зеленского Александра Рязанцева, которая вступила в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщило издание «Общественное».

По данным СМИ, она недавно встретила свое 40-летие. Однако, как заявили представители 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, 11 июня Рязанцева умерла от сердечной недостаточности в больнице Житомира. При этом источники утверждают, что женщину собирались переводить в другое подразделение, до ее перевода оставался один день.

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Депутат Госдумы попал в ДТП в Подмосковье

© duma.gov.ru

Депутат Госдумы Алексей Езубов стал участником ДТП с пострадавшими в Подмосковье. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, авария произошла в деревне Обушково. По предварительным данным, парламентарий находился за рулем Mercedes Benz, который столкнулся с Land Rover Discovery. В результате пострадал сам Алексей Езубов, а также пенсионер, находившийся за рулем внедорожника.

«Езубова и второго водителя доставили в больницу. У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы», - пояснил изданию источник в правоохранительных органах.



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В МОК получают много информации о россиянах от украинцев

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что процедура получения нейтрального статуса российскими атлетами занимает много времени из-за того, что проверка спортсменов проходит очень тщательно, передает ТАСС.

«Все должно быть сделано с точностью, нам нужно получить всю необходимую информацию. Много информации мы получили от украинцев, это изучается», — сказал Адамс.



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