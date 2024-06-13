В Германии сочли «мирный саммит» без участия России «провалом НАТО»

Никаких серьезных результатов на «мирном саммите» по Украине в Швейцарии не будет достигнуто без участия российских представителей. Об этом заявила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен, пишет РИА Новости.

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По мнению парламентария, конференция в Швейцарии станет «провалом НАТО», так как число стран, подтвердивших участие, уменьшается.

«Число стран-участниц «мирного саммита» Зеленского в Швейцарии продолжает сокращаться. Даже МИД Германии понизил статус встречи до «пространства для обмена мнениями». Для реальных переговоров необходимо участие России», - подчеркнула политик в социальной сети X.



Конференция пройдет с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что провести этот форум предложил Киев. Власти страны пригласили более 160 делегаций, в том числе из G7, G20 и БРИКС. Россия не вошла в число приглашенных. МИД РФ отмечал, что проведение этого мероприятия — «путь в никуда».

В свою очередь в МИД Китая заявили, что для Пекина «затруднительно» участвовать в конференции, которая не соответствует основным условиям, в том числе признанию формата и Россией, и Украиной. А президент США Джо Байдена вместо поездки в Швейцарию примет участие в сборе средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии.