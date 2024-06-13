Посол дал совет отказавшемуся приезжать в Минск Пашиняну

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой отреагировал на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Минска. По мнению дипломата, главе армянского правительства нужно «разобраться в ситуации».

Слова Крутого приводит Sputnik Беларусь.

«Пашиняну нужно разобраться в ситуации», — пишет агентство со ссылкой на посла.



Премьер Армении считает, что белорусский президент Александр Лукашенко должен принести извинения армянскому народу. Как продолжает утверждать глава армянского правительства, «один из членов ОДКБ желал победы Азербайджана».

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По словам Пашиняна, ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию до тех пор, пока пост президента там занимает Лукашенко.