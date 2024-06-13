В Венгрии объяснили «разочарование» в швейцарском саммите по Украине

Венгрия не испытывает больших ожиданий от конференции по Украине в Швейцарии, потому что на ней будет представлена лишь одна из противоборствующих сторон. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

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Отвечая на вопрос журналистов, почему председатель венгерского правительства Виктор Орбан не поедет на саммит в Швейцарию, глава канцелярии отметил, что от мирных конференций, «на которых нет воюющих сторон или присутствует только одна из них», не следует ожидать многого. Кроме того, глава правительства Венгрии не видит необходимости встречаться с Владимиром Зеленским.

«Мы не проводим встречи ради фотографирования», — подчеркнул Гуйяш.



Он добавил, что в Швейцарию отправится министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Глава МИД представит «на мирной конференции позицию Венгрии в поддержку мира».

Напомним, что конференция пройдет с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Власти страны пригласили более 160 делегаций, в том числе из G7, G20 и БРИКС. Россия не вошла в число приглашенных. МИД РФ заявлял, что проведение этого мероприятия — «путь в никуда». В ведомстве подчеркивали, что Москва не видит желания Запада вести дела «по-честному», хотя Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта.