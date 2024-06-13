На Украине заявили о нехватке генерации электричества на зиму

Украина на данный момент не обладает достаточным объемом генерации электроэнергии, чтобы пережить ближайшую зиму. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. ТАСС

«До зимы осталось пять месяцев. Если мы не сможем защититься сейчас... Мы не сможем произвести ремонт. Пятидесяти процентов (оставшихся в строю генерирующих мощностей — «Газета.Ru») недостаточно, чтобы пережить зиму», — заявил министр. Газета.Ru

По его словам, для восстановления поврежденных электростанций необходимо от семи до девяти систем противовоздушной обороны Patriot, причем они нужны уже в ближайшие недели. Ремонтные работы не будут иметь смысла без надежной защиты от обстрелов. Деловая газета «Взгляд»