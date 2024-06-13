Китай активно пытается убедить развивающиеся страны присоединиться к своему плану мирного урегулирования конфликта на Украине в преддверии конференции в Швейцарии 15-16 июня, участвовать в которой Пекин отказался. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оно указывает со ссылкой на источники в дипломатических кругах, что по мере приближения срока конференции Китай начал предпринимать более активные дипломатические усилия, организовывая встречи и телефонные разговоры с высокопоставленными представителями стран глобального Юга.

Как утверждается в публикации, Пекин не критикует открыто встречу в Бюргенштоке и не призывает развивающиеся государства воздержаться от участия в ней, однако предупреждает, что конференция может отсрочить мирное урегулирование на Украине и затянуть специальную военную операцию.

24 февраля 2023 года Китай предложил мирный план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов, которые предполагают прекращение огня, уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, начало мирных переговоров, разрешение гуманитарного кризиса, защиту гражданского населения и военнопленных, обеспечение безопасности ядерных объектов, гарантии экспорта зерна и отказ от односторонних санкций. Запад и Украина раскритиковали план за отсутствие конкретики и требования полного вывода российских войск с занятых ими территорий.